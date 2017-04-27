Для создания электрокаров Jaguar начал сотрудничать с BlackBerry

Американский автобренд Jaguar начал сотрудничать с телекоммуникационной компанией BlackBerry из Канады. Согласно подписанному документу фирма будет предоставлять программное обеспечение (ПО) для электрических авто Jaguar.

В связи с ужесточением требования к экологичности авто в прошлом году автопроизводитель Jaguar сообщил, что намерен разработать собственные модели с электроприводом. После подписания договора с BlackBerry у автоконцерна появилась возможность предоставить клиентам модели с качественным ПО.

Договор подразумевает специалистов BlackBerry, которые займутся разработкой нового ПО и комплекса мультимедиа для электрических моделей Jaguar. Стоит отметить, что компания не впервые сотрудничает с автопроизводителями. Ранее фирма предоставляла ОС QNX автобрендам Ford, Nvidia, Qualcomm и Baidu. На основе данной технологии можно создавать мультимедийные системы, а также системы автономного управления.