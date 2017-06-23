BMW 1-Series запечатлели на зимних тестах

Автомобильные папарацци запечатлели обновленный BMW 1-Series на зимних испытаниях. Шпионы сняли тесты на видео, и показали ролик в издании motor1.

Можно ожидать, что баварцы представят общественности новый BMW 1-Series в нынешнем году. При этом, машина будет позиционироваться как новинка 2020 модельного года. О скорой презентации хэтчбека говорит тот факт, что его прототипы уже не впервые попадаются фотошпионам.

Шпионское видео указывает на то, что обновленный BMW 1-Series испытывался при участии кроссовера марки Mercedes-Benz. Внешняя составляющая новинки не раскрывается официально, но и контент папарацци не дает представления об экстерьере автомобиля, так как он тщательно маскируется на тестах.

Новый BMW 1-Series получит передний привод в базовой версии. Полный привод будет доступен для модели опционально. По словам баварцев, переднеприводный хэтчбек должен заинтересовать новые рынки, на которых ранее модель не продавалась. Разработчики подчеркивают, что управление новинкой никоим образом не ухудшилось.

Уже известно, что модель BMW 1-Series не дополнят высокопроизводительной модификацией M. При этом, инсайдеры утверждают, что машина получит версию M Performance с двухлитровым 300-сильным мотором. В такой вариации автомобиль должен именоваться M130iX.

В основе нового BMW 1-Series лежит усовершенствованное шасси UKL. Данная платформа позволила сделать автомобиль легче и просторнее в салоне.