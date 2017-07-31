Автоэксперты представили 10 самых экономных авто 2017 года

В Японии автоэкперты назвали десять самых экономных автомобилей прошлого года. В результате был составлен ТОП-10 моделей с наименьшим расходом топлива 2017 года, который возглавила Toyota Prius.

Стать самой экономной моделью Toyota Prius помогла гибридная установка, при которой расход топлива на каждые 100 км составляет всего 2,45 л. На авторынке широко представлены плагин-гибриные авто, которые намного экономичнее расходуют топливо чем модели с ДВС. На втором месте в рейтинге расположилась еще одна Toyota – Aqua. Данная модель расходует до 2,63 л. на каждые 100 км в смешанном режиме. Тройку лидеров замыкает Nissan Note, который показал расход только 2,68 л.

Следом оказался Honda Fit, который благодаря системе Hybrid Intelligent Dual Clutch Drive (i-DCD) расходует те же 2,68 л. на 100 км. Пятерку лидеров в ТОП-10 самых экономичных моделей замыкает Honda Grace с показателем 2,87 л. Далее идут четыре модели с расходом 2,9 л на 100 км в смешанном цикле: Toyota Vitz, Toyota Corolla Axio, Toyota Corolla Fielder и Honda Shuttle. Замыкает ТОП-10 моделей с наименьшим расходом топлива 2017 года Toyota Camry с расходом 2,99 л.