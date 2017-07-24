Рассекречена внешность электрического кроссовера на базе Ford Mustang

Не так давно Джим Хэкетт, глава компании Ford, во время общения с журналистами попросил публику «закрыть глаза и представить» Ford Mustang в формате полностью электрического кроссовера, намекая на появление совершенно новой модели. Именно это и сделали независимые дизайнеры автомобильного портала motor1.

Авторы рендерных изображений признались, что перенести новый Ford Mustang в формат SUV было довольно сложно, ведь модель всегда была маслкаром. Виртуальный концепт получил четырехдверный кузов с покатой формой крыши, а также завышенный дорожный просвет, способный справится не с самым экстремальным бездорожьем.

Радиаторная решетка нового кроссовера на базе Ford Mustang заменена на карбоновую заглушку, ведь модель приводится в движение полностью электрическим двигателем. Стоит отметить, что пока компания Ford несколько отстает от конкурентов в плане электрификации, но разработчики намерены исправить положение в ближайшие годы.

Поклонники Ford Mustang негативного встретили новость о возможном переходе модели в формат SUV, утверждая, что такой шаг лишь навредит родословной маслкара. Наряду с этим сложно спорить с популярностью кроссоверов и с тем. Что выход Mustang SUV станет выгодным для бренда в финансовом плане.