Peugeot 3008 вошел в ТОП-10 хитов европейского рынка в феврале

В прошлом месяце нынешнего года французский кроссовер Peugeot 3008 попал в ТОП-10 автомобильных хитов европейского авторынка. Эксперты отмечают, что указанный автомобиль стал наиболее популярной машиной на рынке среди представителей сегмента SUV.

Лидером рейтинга выступает немецкий Volkswagen Golf (36 754 авто, +16%). Далее разместился Renault Clio с показателем 24 607 экземпляров (-2%). ТОП-3 закрывает Peugeot 208 (19 893 единиц, +5%).

Первая пятерка представлена Ford Fiesta с результатом 19 709 машин (+2%) и Volkswagen Polo (19 313 штук, -1%). Первую десятку рейтинга бестселлеров авторынка Европы в феврале 2018 года замыкают такие транспортные средства, как Nissan Qashqai (19 289 ед, 0%), Citroen C3 (18 747 шт, +10%), Skoda Octavia (18 190 ед, +5%), Volkswagen Tiguan (16 432 шт, −6%) и Peugeot 3008 (15 971 ед, +95%).