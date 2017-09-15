Mercedes-Benz отзывает более 12 тысяч авто из России

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz сообщил, что намерен отозвать из России более 12 000 автомобилей. Информация об отзыве появилась на официальном сайте Росстандарт, где также представлен список VIN-номеров.

Под отзыв попало более 12 000 автомоблей Mercedes-Benz C-Class, E-Class и GLK. При этом авто должно было быть продано в России в период с 2011 по 2017 год. Столь большое количество авто отзывают из-за подушек безопасности, сообщает компания. Отзывные авто оснащены неисправными подушками безопасности. Они могут непроизвольно раскрыться из-за возникновения разряда электричества.

В скорее российские представители Mercedes-Benz начнут оповещать владельцев моделей, который попадают под отзыв. Клиентам сообщат, что необходимо обратить в ближайший сервис-центр, где автопроизводитель проверит состояние подушек безопасности, а при неисправности предоставит бесплатный ремонт.