В Китае показала самый дорогой внедорожник в мире

Китайская автомобилестроительная компания IAT ппрезентовала на Дубайском автосалоне уникальную модель Karlmann King. Он оказался наиболее дорогим внедорожником земного шара.

Новинку представили еще в конце 2017 года, а его цена в базовом варианте исполнения составит больше 2 000 000 долларов. Это свидетельствует о том, что внедорожник станет наиболее дорогим среди автомобилей своего сегмента. Тираж китайской новинки составит не больше 10 единиц. Заказчик может преобразовать автомобиль в неприступную крепость, покрытую броней. Цена поднимется тогда в 2 раза.

Сообщается, что внедорожник Karlmann King разработан на архитектуре Ford F-55, а под капот получил 10-цилиндровый 400-сильный мотор. До первой «сотни» машина берет разгон до 140 км/ч. В интерьере заметно довольно много роскоши, видеосистема и холодильник.