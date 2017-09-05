Дети создали самую экономичную "стеклоомывайку" для машин

Американская автомобилестроительная компания Ford показала необычную разработку, благодаря которой можно использовать дождевую воду вместо жидкости для обмывки стекол. Такой задумкой с американскими инженерами поделились немецкие дети - брат и сестра Дэниэл и Лара Крон.

Юные энтузиасты подчеркнули, что идея применять дождевую воду как стеклоомыватель появилась у них в тот момент, когда их отец пытался очистить дворниками на стекле разводы при пустом баке со стеклоомывающей жидкостью. Дети сообщили, что вода присутствовала везде, но в бачке стеклоомывателя было пусто.

Затем тинейджеры создали систему, которую внедрили в Ford Focus RS. Технология получила фильтры для очистки воды и насос для подачи жидкости. Потом на молодых инженеров обратила компания Ford, которая сделала им предложение создать очиститель для минивэна Ford S-Max.

Машину снабдили резиновыми желобами, подающими дождевую воду в бачок омывателя стекол, резервуар наполняется в течение 5 минут. Пока нет данных о внедрении системы в серийные авто от Ford, но автопроизводитель признал разработку немецких детей перспективной.