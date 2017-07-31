Бизнес-седан Genesis G70 приедет в Россию 12 апреля

Новый премиальный среднеразмерный седан Genesis G70 вышел на домашний авторынок еще с осени 2017 года. А вот российский дебют корейской новинки состоится 12 апреля текущего года.

Южнокорейский премиальный бренд Genesis, контролируемый компанией Hyundai, объявил о появлении в России нового полноприводного седана Genesis G70, который позиционируется как самый маленький автомобиль в модельном ряду. Официально машину продемонстрируют 12 апреля 2018 года. Вероятно, дилеры сразу начнут сбор предварительных заказов, однако конкретных дат начала продаж не называют. В секрете держат и технические характеристики авто.

Стоит напомнить, что Genesis G70 считается третьей машиной в линейке бренда. В состав линейки вошли Genesis G80 и Genesis G90. Первый предлагается россиянам за 2 550 000 рублей, а за второй придется отдать от 4 775 000 рублей.