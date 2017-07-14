Tesla Model X отбуксировал вагонетки массой 113 тонн

Илон Маск продолжает удивлять общественность продукцией своей компании, и на этот раз он представил в своем блоге в Twitter видео, в котором запечатлен момент, когда кроссовер Tesla Model X буксирует состав вагонеток, который весит более 113 тонн. Событие имело место в Лос-Анджелесе.

Видео было снято на выходе из тоннеля, пробуренного компанией The Boring Company, которой владеет Илон Маск. Сам кроссовер Tesla Model X весит 2 300 килограммов. В какой модификации машина представлена в ролике, неизвестно.

В своей публикации Илон Маск отметил, что поверхность, по которой вседорожник Tesla Model X ехал, не идеальна, но он сумел вытащить вагонетки массой порядка 250 тысяч фунтов из тоннеля.

Ранее в интернете обсуждалась новость о том, что кроссовер Tesla Model X буксировал фуру с прицепом, масса которой составляла 43 тонны. Событие имело место в Норвегии, на гоночной трассе Valerbanen. Для буксировки использовалась машина в версии P90D массой 2 600 килограммов.

Компания Tesla основана в 2003 году, и стала одним из первых производителей, массово продающих электрокары. В нынешнем году она переименовалась в Tesla Inc в стремлении показать свои намерения выйти за рамки рынка экологически чистого транспорта.