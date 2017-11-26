К премьере готовят новый кроссовер FAW X80

В обозримом будущем на китайском авторынке появится новый кроссовер FAW X80. Об этом сообщают обозреватели специализированных порталов.

На российском авторынке до сих пор можно найти FAW X80 2013 года. В КНР же доступен кроссовер 2016 модельного года с обновленной радиаторной решеткой, пересмотренной оптикой и переделанной центральной панелью.

В новом авто появится актуальная мультимедийная установка с 12-дюймовым тачскрином и опцией голосового управления. В стандартной версии стоит выделить панорамный люк и обновленные дефлекторы обдува.

Согласно информации, полученной от инсайдеров, моторная гамма не изменится. Под капот машина получит 1,8-литровый агрегат с отдачей 186 «лошадок». Помимо того, предложат 2-литровый 147-сильный атмосферный двигатель. Вероятно, новинка выйдет в Поднебесной в апреле текущего года, но цены пока засекречены. Следует напомнить, что в РФ кроссовер предлагают только с 2-литровым 142-сильным мотором. За авто придется выложить от 1 000 000 рублей, а в 2017 году дилеры продали 361 экземпляр FAW X80.