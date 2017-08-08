«АвтоВАЗ» наращивает сборку седанов LADA Granta в Египте

В Египет скоро отправятся новые машинокомплекты для сборки седанов LADA Granta. Компания «АвтоВАЗ» выпустила пресс-релиз, в котором озвучила новости сотрудничества с ближневосточным партнером.

Ранее кризис в Египте привел к тому, что авторынок страны заметно упал. Из-за этого местная площадка al Amal (раньше называлась LADA Egypt) стала выпускать меньше российских машин. Кроме того, предприятие сократило производство в связи с большими складскими запасами, которые на фоне кризиса постепенно распродавались. По итогам минувшего года египетские клиенты купили 1 003 автомобиля российского бренда.

Компания «АвтоВАЗ» в своем сообщении отметила, что на египетском рынке фиксируется позитивный тренд продаж российских машин. На фоне этого и было принято решение о наращивании сборки седанов LADA Granta на Ближнем Востоке.

«АвтоВАЗ» и LADA Egypt взаимодействуют 16 лет. Стороны начали сотрудничество в 2002 году со сборки модели LADA 2107. В 2006 году в Каире была организована более мощная площадка, рассчитанная на выпуск 4-9 тысяч машин в год. LADA Granta отправилась на египетский конвейер в 2015 году.

В сообщении компании «АвтоВАЗ» утверждается, что LADA Granta представляет собой идеальный седан для египетского потребителя. Автомобиль приспособлен к эксплуатации в городе и комфортной перевозке семьи. Также российский автогигант намерен расширить свой модельный ряд на перспективном ближневосточном рынке.