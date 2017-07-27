Porsche продемонстрировала испытания гибридных Cayenne

Представители немецкой автомобилестроительной компании Porsche поведали о том, как проходит заключительный тест-драйв новый гибридный Porsche Cayenne. Испытания приближены к реальным условиям эксплуатации, проходят рядом с Йоханенсбургом и на горных перевалах.

В программе тест-драйва числятся тесты авто на общих дорогах, в дождливую погоду и при низких и высоких температурах. Последнюю стадию испытаний предсерийных авто проведут в Южно-Африканской Республике.

Именно тут пройдет конечная доводка комплектующих гибридного агрегата. Кроссоверы испытывают на пыльных участках, в городской черте, на плохих магистралях и в горах на высоте 3 000 м над уровнем моря.

Премьера нового Porsche Cayenne прошла в августе 2017 года. Машину разработали на архитектуре, ранее применявшейся на Audi Q7 и Bentley Bentayga. За новый Porsche Cayenne в РФ выложат от 4 999 000 рублей.