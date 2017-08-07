Составлен рейтинг самых малоизвестных авто от Nissan

Специалисты одного из американских профильных изданий составили рейтинг автомобилей от японской автомобилестроительной компании Nissan, которые почти не встречаются на обычных дорогах. Эксперты насчитали их 14.

Первое место досталось третьему поколению Nissan Leopard с наименованием J.Ferie, выпускаемому с 1992 по 1997 годы. Ее продали тиражом в 7 300 штук, что совсем мало. На второй позиции разместился Nissan Figaro, который иногда встречается в РФ, но чаще всего в Японии и Британии. Машина выпускалась в 1999 году, а моторный отсек получил 1-литровый рядный двигатель. Первую тройку замыкает Nissan Pao, который очень близок к Nissan Micra. Его выпускали в 1989-1991 годах. В свое время он снялся в рекламе для канала Petrolicios.

В первой пятерке разместили Nissan Crew и Nissan Rasheen. Первое авто создали для японских сервисов такси. Второе авто оснащенное тремя рядными агрегатами и полноприводными механизмами. Список замыкается такими моделями, как Nissan Junior, Nissan NP200, Nissan Kix, Nissan Platina, Nissan Autech Zagato Stelvio, Nissan Zagato Gavia, Nissan Altra EV, Nissan Hypermini и Nissan R390 GT1.