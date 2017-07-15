Завод, выпускающий Dodge Viper, превратят в хранилище редких авто

Автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles намерен переделать завод Conner Avenue Assembly Plant по производству Dodge Viper в Детройте, которое остановили еще 31 августа прошлого года, в хранилище редких моделей и концептов. После изменений предприятие переименуют в Conner Center.

Завод Conner Avenue Assembly Plant построили еще в 1966 году на территории 37 кв. м. Теперь компания Fiat Chrysler Automobiles намерена хранить здесь 400 концептуальных и редких авто. В данной коллекции есть такие машины как Rambler 1902 года и Chrysler Touring 1924.

Уже с апреля начнется полная переделка предприятия в Детройте в полноценное хранилище. Ожидается, что позднее оно станет свободным для посещения. В связи с данными изменениями 21 марта компания выставила на продажу около 1,8 тысяч памятных вещей Viper: плакаты, подписанные капюшоны и фотографии. Средства, вырученные с продаж, пойдут на благотворительность, а торги продлятся до 13 апреля.