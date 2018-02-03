Новый флагманский кроссовер BMW X8 выйдет до конца 2018 года

Несмотря на то, что еще не стартовали продажи нового кроссовера BMW X7, немецкий автоконцерн рассматривает создание новой модели. Стало известно, что до конца 2018 года компания намерена представить концептуальную версию BMW X8.

Впервые о кроссовере BMW X8 компания сообщила еще прошлой осенью, однако тогда это были неподтвержденные намерения. При этом только теперь производитель всерьез задумался о выпуске еще одной новинки: ведется рассмотрение потенциальной аудитории, расчет возможного спроса.

Ожидается, что презентация концепт-кара BMW X8 состоится еще до конца текущего года. Сообщается, что модель станет настоящим прорывом. Кроссовер получит уникальный дизайн, так как производитель намерен отойти от типичного кросс-купе. Также авто должно стать самой дорогой и роскошной моделью компании, которая не будет уступать BMW 7-Series.

Новый кроссовер BMW X8 окажется на ступень выше еще не вышедшего BMW X7. О других особенностях модели на данный момент ничего не известно.