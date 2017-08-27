В Австралии построили копию Toyota Camry из 500 тысяч кубиков LEGO‍

Подразделение японского производителя авто Toyota в Австралии собрало точную копию флагманского седана Toyota Camry в натуральную величину. Для создания такой модели потребовалось 500 тысяч кубиков LEGO.

Представители австралийского подразделения Toyota сообщили, что на создание Toyota Camry из 500 тысяч кубиков LEGO у Райана «Брикмана» Макнота ушло восемь недель. Седан из кубиков весит две тонны. Уникальную модель представили во время выставки Brick Awesome в галерее Макнота в Музее Мельбурна, которая будет находиться там до конца следующего месяца.

При этом Toyota Camry в натуральную величину из кубиков LEGO отличается не только реальными размерами и точными дизайнерскими решениями. Как и оригинальный флагманский седан, модель оснастили настоящими ходовыми огнями, поворотниками и стоп-сигналами.

Также за основу взяли гибридную версию седана, поскольку на задней части кузова разместили надпись «Гибрид».