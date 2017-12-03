Россияне потеряли интерес к автомобилям бизнес-класса

В феврале 2018 года российские дилеры реализовали 124 200 легковых авто, что на 29% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Сотрудники портала «АВТОСТАТ» отметили, что уровень продаж машин подрос во всех классах, исключая E-сегмент.

Самым востребованным у отечественных автомобилистов считается SUV-сегмент. Продажи машин данного класса достигли 53 400 экземпляров (+26,5%), а их доля составила 43,2%. Лидером сегмента выступает корейский Hyundai Creta (5 937 штук, +46,4%).

Далее числятся авто из B-класса, получившие долю в 38,7%. В феврале их реализация стала равна 48 800 единиц (+27,7%), а первенство завоевала модель KIA Rio (8 979 шт, +27,7%). ТОП-3 закрывает C-класс, получивший долю в 7,2%. Его продажи составили 8 200 авто (+10,4%). Лидирующие позиции заняла чешская Skoda Octavia (1 776 ед, +5%).

Отмечается, что негативная динамика регистрируется у машин представительского класса с долей в 1,2%. Их купили 1 200 граждан (-23,8%).