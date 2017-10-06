«Норвежский» Tesla Model 3 дебютирует до конца 2018 года

Компания Tesla сообщает о том, что дебют полноприводной версии Tesla Model 3 перенесен на конец 2018 года, хотя изначально модель планировали представить весной нынешнего года. Новая версия электрокара была разработана по просьбам клиентов из Скандинавских стран.

Совсем недавно на сайте компании Tesla появилась информация о том, что полноприводная версия Tesla Model 3 станет доступна для заказа уже в середине 2018 года, но сейчас дебют модели перенесен на конец 2018 года.

Инсайдеры сообщили, что руководители Tesla попросту боятся открывать заказы на полноприводный Tesla Model 3 ввиду того, что показатели производства стандартной модели с передним приводом до сих пор не вышли на удовлетворительный уровень.

Напомним, что полноприводная версия Tesla Model 3 ориентирована на клиентов из Норвегии, которые часто сталкиваются с использованием электрокара на заснеженных дорогах. Помимо этого, седан получит особую систему обогрева аккумуляторов, а также набор «зимних» опций, среди которых будет обогрев лобового стекла и боковых зеркал.

На данный момент заказать Tesla Model 3 можно по минимальной цене в 35 000 долларов. Для оформления заказа необходимо внести депозит в размере 1 000 долларов.