Обновленный Hyundai Tucson представят на автосалоне в Нью-Йорке

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai разработал обновленную версию флагманского кроссовера Tucson. Компания намерена официально представить новинку уже в следующем месяце на автосалоне в Нью-Йорке.

В Hyundai сообщили, что обновленный кроссовер получит ряд дизайнерских решений более крупного Hyundai Santa Fe. В результате новый Tucson получит двухъярусные фары, переработанные бамперы, массивную радиаторную решетку и новый дизайн задних фар.

Ожидается, что моторная линейка обновленного Hyundai Tucson останется прежней. В США модель предлагают с бензиновыми 2-литровым турбодвигателем производительностью 164 «лошади» и 1,6-литровым атмосферником производительностью 174 «лошадей». В качестве трансмиссии компания предлагает вариатор на семь ступеней и АКПП на шесть.

Обновленный кроссовер Hyundai Tucson будет иметь переднеприводное и полноприводное исполнение. Стоит отметить, что актуальная версия модели в России доступна по цене от 1,369 млн рублей.