Седан Toyota Camry возглавил ТОП-10 самых выносливых моделей

Американское издание Consumer Reports провело тестирование автомобилей, часть которых приобрели самостоятельно, а часть одолжили респонденты. В результате специалисты составили ТОП-10 самых выносливых автомобилей.

Вошедшие в рейтинг модели способны преодолевать длинные дистанции без поломок и мелких неполадок. Эксперты Consumer Reports преодолели 321 000 километров на каждом автомобиле и следили за состоянием моделей.

Возглавил ТОП-10 самых выносливых моделей японский седан Toyota Camry, который без проблем преодолеет более 320 000 километров. Второе место досталось другому японскому авто – Honda Accord. А Тройку лидеров замыкает еще одна Toyota Prius. В первой пятерке также оказались Honda CR-V и Toyota Sienna.

Шестое место американские специалисты присудили Honda Civic, а на седьмом расположилась Toyota Corolla. За ней следует еще две модели от Toyota – 4Runner и Highlander. И только на десятом месте брендовый ряд самых выносливых авто пополняет Ford F-150.