В Литве энтузиаст построил спорткар из картона и монтажной пены

Житель Литвы в свободное время создал самобытный спорткар с кузовом из монтажной пены. Основой для автомобиля стал старый Mercedes-Benz CLK, который по окончанию работ изменился до неузнаваемости.

Автор нестандартного тюнинг-проекта рассказал, что ранее он никогда не изготавливал кузовные панели, но всегда мечтал самостоятельно придумать дизайн машины и воплотить его в жизнь. В первую очередь при помощи болгарки умелец расширил колёсные арки «донорского» Mercedes-Benz CLK, а затем оснастил спорткар огромными 30-дюймовыми дисками колёс. Помимо этого, автомобиль получил новую крупную решётку радиатора.

После этого литовский автолюбитель покрыл машину большим количеством монтажной пены, для закрепления которой использовались картонные вставки. После того как пена засохла, её обтесали и покрыли грунтовкой, поверх которой была нанесена автомобильная эмаль.

Что касается салона, его умелец тоже выполнил из стройматериала. Он также вылепил новую центральную консоль, а затем покрыл её лаком. Разумеется, спорткар получился очень легким, что можно считать плюсом, однако вряд ли его можно назвать прочным и безопасным. Отметим, что автопроизводители подобным способом создают прототипы, причем на эти проекты уходят миллионы долларов.