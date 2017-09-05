Mercedes-Benz обновил купе и кабриолет C-Class

В интернете дебютировали обновленные купе и кабриолет Mercedes-Benz C-Class. «Физическая» премьера новинок запланирована на 28 марта в Нью-Йорке. Продажи новинок начнутся с Европы будущим летом, и примерно тогда же они доберутся до России.

Обновленная модель Mercedes-Benz C-Class имеет в моторном отсеке трехлитровую «шестерку», производительность которой довели до 390 л.с. Первую «сотню» новинка набирает за 4,7 секунды.

Также обновленная Mercedes-Benz C-Class обзавелась комбинированным агрегатом, состоящим из 1,5-литрового 184-сильного мотора, взаимодействующего с 48-вольтовым аккумулятором и генератором EQ Boost. Электромотор установки выдает тягу в 14 л.с. До «сотни» гибрид разгоняется за 7,9 секунды. Для обновленной модели Mercedes-Benz C-Class уже в базовом исполнении предусмотрена светодиодная оптика в духе E-Class. Новинка также обзавелась иной радиаторной решеткой, спортивными бамперами, хромированными боковыми юбками и большими воздухозаборниками.

Салон обновленной Mercedes-Benz C-Class получил минимальные изменения. Аналоговые приборы заменены полностью цифровой 12,3-дюймовой панелью. Кроме того, модель обзавелась новым рулевым колесом с сенсорными кнопками управления стереосистемой, круиз-контролем и бортовым компьютером. Еще новинка получила полуавтоматическое управление с камерами и радиолокационными системами, автоматической парковкой и дистанционным контролем машины через смартфон.