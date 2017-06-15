Skoda к 2020 году выпустит 19 новых моделей

Чешские машиностроители озвучили свои результаты минувшего года, а также рассказали о том, что они запланировали на ближайшее будущее. Кроме того, стало известно, что разработчики сосредоточатся на создании электрокаров Skoda.

Компания Skoda сообщила, что до 2020 года намерена вывести на рынок до 19 новых моделей. Кроме того, до 2023 года чехи вложат порядка 2 миллиардов евро в разработку электрокаров. Кроме того, часть названной суммы будет выделена на создание инновационных мобильных сервисов.

2017 год ознаменовался для Skoda рекордными продажами для чешской марки, которых еще не было в ее истории. Бренд увеличил выручку на 20,8% до 16,6 миллиарда евро. Операционная прибыль компании выросла на 34,6% до 1,6 миллиарда евро.

В минувшем году автомобили марки Skoda разошлись на глобальном рынке тиражом 1 200 500 экземпляров. Спрос на продукцию чешского бренда вырос в годовом сравнении на 6,6%. Только китайцы в прошлом году купили 325 000 машин марки.

Расширение модельного ряда необходимо марке Skoda для дальнейшего укрепления позиций на мировом рынке. На данный момент чехи не озвучивают автомобили, которые появятся в ближайшие годы, но, известно, что одним из них станет серийное воплощение концептуального кроссовера Vision X. Также предполагается, что ряды Skoda пополнят электрокары и гибриды, первым рынком для которых послужит Китай.