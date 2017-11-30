FAW большими темпами наращивает продажи Besturn X80 в РФ

С начала нынешнего года российские продажи кроссовера FAW Besturn X80 показали рост более чем вдвое. В прошлом году дилеры марки продавали чуть более 20 машин в месяц, в январе объём реализации составил уже 47 автомобилей, а в феврале превысил отметку в 100 единиц.

По итогам первых двух месяцев FAW удалось реализовать в РФ 153 автомобиля. На сегодняшний день компания FAW предлагает россиянам всего две модели: седан Oley и кроссовер Besturn X80. Производство последнего авто было налажено на заводе «Автотор» в Калининграде. Уже в начальной комплектации FAW Besturn X80 предлагается с автоматической трансмиссией на шесть передач, с которой сочетается 2,0-литровый 142-сильный мотор. Перечень оснащения кроссовера включает в себя системы помощи при экстренном торможении, распределения тормозных сил, курсовой устойчивости, помощи при старте, противобуксовочную функцию, кондиционер, подогрев передних кресел, круиз-контроль и многое другое.

Цены на модель стартуют от 999 000 рублей, при покупке производитель даёт гарантию на пять лет или 100 000 км пробега. Помимо этого, компания FAW с 19 марта начала предлагать в подарок страховку КАСКО при условии, что возраст клиента более 40 лет, а стаж вождения составляет не менее 10 лет.