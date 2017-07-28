Opel возродил спортивную версию хэтчбека Corsa GSi

Немецкая марка Opel возродила спортивный хэтчбек Corsa GSi. Последний раз модель сменяла поколения в 2007 году. Основой для автомобиля послужила «заряженная» модификация OPC.

Официально о новом Opel Corsa GSi известно только то, что он получил перенастроенную спортивную подвеску. Инсайдеры же утверждают, что автомобиль обзавелся мотором объемом 1,4 литра с турбонаддувом, укомплектованным шестискоростной механической трансмиссией. Производительность установки составляет 150 лошадиных сил при 220 Нм крутящего момента. Таким же агрегатом оснащается Opel Corsa S.

Первую «сотню» хэтчбек Opel Corsa GSi набирает за 8,6 секунды. Порог скорости автомобиля обозначен на отметке в 207 километров в час. Настройкой подвески машина на Нюрбургринге занимались эксперты подразделения Opel Performance Center.

Новый хэтчбек Opel Corsa GSi оснащен задним спойлером, спортивными креслами Recaro, алюминиевыми педалями, красными тормозными суппортами, колесными дисками размерностью 18 дюймов и мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Ценник и дату начала продаж машины немцы еще не озвучили.

Opel Corsa в версии GSi берет свое начало в 1987 году. Изначально автомобиль оснащался 1,6-литровым 101-сильным мотором. В 2001 году машина дебютировала с 1,8-литровым 125-сильным двигателем, а в 2007 году хэтчбек показали в Барселоне с агрегатом мощностью 160 л.с.