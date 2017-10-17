Zotye рассекретила дизайн нового кроссовера Т600

Китайские машиностроители представили в интернете визуализации кроссовера Zotye Т600 нового поколения. Вторая генерация модели передней частью стала похожей на паркетник Т500.

На визуализациях китайцы показали базовую версию кроссовера Zotye Т600 нового поколения. Также автомобиль будет выпускаться в спортивной версии и в формате кросс-купе, которые будет внешне отличаться друг от друга.

Для нового Zotye Т600 предусмотрены более покатая крыша, черные задние стойки, иной шильдик на решетке радиатора. О силовой составляющей и оснащении автомобиля разработчики пока не сообщают. Кроме того, они озвучивают сроки дебюта новинки.

В актуальной генерации Zotye Т600 в стандартном и спортивном исполнениях продается в Китае с бензиновыми моторами с турбонаддувом объемом 1,5 и 2.0 литра. Их производительность составляет 162 и 190 л.с. соответственно. Агрегаты комплектуются 5-МКПП или РКПП. В версии кросс-купе машина оснащается 1,5-литровым мотором тягой 156 л.с. Для него предусмотрены механическая и автоматическая коробки передач. Кроме того, Zotye Т600 Coupe продается с 1,8-литровой 177-сильной установкой, сочетающейся с роботизированной трансмиссией. Автомобиль существует только в переднеприводной версии.

В России продается только стандартный Zotye Т600 с моторами объемом 1,5 и 2.0 литра тягой 149 и 177 лошадиных сил соответственно. Для первого мотора предусмотрена 5-МКПП, а второй комплектуется 6-РКПП. Стоит машина в РФ от 829 900 рублей.