Toyota Prius научился ездить как на бензине, так и на спирте

Японские автомобилестроители разработали гибридный автомобиль на базе актуальной генерации модели Toyota Prius. Особенность транспортного средства заключается в его битопливной силовой установке, которая работает как на бензине, так и на спирте.

Прототип «спиртового» Toyota Prius был представлен в Сан-Паулу. Дело в том, что в Бразилии биоэтанол (топливо Е100) пользуется большой популярностью, а потому именно в этой стране дебютировал японский гибрид. Данный тип горючего производится бразильцами из сахарного тростника.

На данный момент нет подробностей модели Toyota Prius на спиртовой тяге. Стандартный гибрид имеет в моторном отсеке комбинированный агрегат тягой 122 л.с., основной силой которого является 1,8-литровый бензиновый двигатель, взаимодействующий с электромотором.

Японская марка с помощью «спиртового» Toyota Prius рассчитывает популяризовать в Бразилии гибридный транспорт и улучшить экологическую обстановку в стране. Разработчики напоминают, сахарный тростник, который выращивается для производства биоэтанола, путем фотосинтеза превращает углекислый газ, вырабатываемый автомобилями и промышленностью, в кислород, что благотворно влияет на окружающую среду.

Проект Hybrid FFV реализовывается специалистами бразильского и японского подразделений компании Toyota. Новый гибрид ждут испытания, которые покажут разработчикам насколько надежен и эффективен этот автомобиль.