Представитель Suzuki рассказал о новом Jimny для России

Внедорожник Suzuki Jimny новой генерации появится на российском рынке, несмотря на небольшой спрос. Ранее предполагалось, что премьера модели пройдёт в Женеве, однако этого не произошло. Скорее всего, автомобиль представят до конца 2018 года.

Компания Suzuki запустила в Японии выпуск нового Jimny в тестовом режиме ещё в минувшем году. Во время недавнего интервью заместитель генерального директора российского офиса Suzuki Такаюки Хасегава подтвердил, что внедорожник четвертого поколения будет продаваться в России.

Господин Хасегава добавил, что серийная сборка и продажа новинки начнётся в ближайшем будущем. По его словам, автопроизводитель намерен не допустить одновременной продажи в РФ новой и старой генерации Suzuki Jimny.

Согласно инсайдерским сообщениям, новинка внешне будет напоминать легендарный Mercedes-Benz G-Class. Японская модель сохранит рамную конструкцию и коробку передач с демультипликатором. Кроме того, внедорожник может получить постоянный полный привод вместо нынешнего подключаемого.

Скорее всего, автомобиль предложат с 1,2-литровым 4-цилиндровым «атмосферником» Dualjet, выдающим 90 «лошадок». Новый Suzuki Jimny также могут оснастить 1,0-литровым 3-цилиндровым турбодвигателем Boosterjet с отдачей 111 лошадиных сил.