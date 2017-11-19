В Сети появились первые фото нового кроссовера Nissan Murano

Японские машиностроители работают над обновлением кроссовера Nissan Murano. Об этом свидетельствуют снимки фотошпионов, запечатлевших автомобиль во время его дорожных испытаний на территории США.

Обновленный кроссовер Nissan Murano испытывался с минимальным камуфляжем, маскирующим его переднюю часть и задние фонари. Это указывает на то, что с паркетником не произойдет революционных изменений в его внешности. Ожидается, что автомобиль получит иную радиаторную решетку, другие воздухозаборники, модифицированные головные осветители с секциями ДХО на светодиодах, пересмотренные огни на корме и «противотуманки». Учитывая то, что машина отправилась на дорожные тесты, можно ожидать, что ее презентация состоится в нынешнем году, однако японцы пока не озвучивают ее сроки.

В актуальной версии кроссовер Nissan Murano оснащается бензиновой установкой V6 объемом 3,5 литра. Ее производительность составляет 260 лошадиных сил. Кроме того, для паркетника предусмотрен гибридный агрегат тягой 254 л.с. Базой для него является 2,5-литровый бензиновый двигатель. Продается автомобиль как с передним, так и с полным приводом.

В России кроссовер Nissan Murano собирается в Санкт-Петербурге. Стоимость автомобиля в РФ составляет от 2 460 000 рублей.