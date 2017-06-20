Тюнеры из Hennessey представили 608-сильный Lincoln Navigator

Ателье Hennessey Performance разработало первый проект для самого большого и дорогого внедорожника Lincoln Navigator. Последнее поколение авто оснастили форсированным турбодвигателем V6 объемом 3,5 литра, который теперь вырабатывает 608 «лошадей» (ранее 456 «лошадей»).

Мощность мотора Lincoln Navigator удалось увеличить благодаря новой системе выпуска, иной программе управления, другому наддуву, доработанной системе охлаждения и другому выпуску. После доработок Hennessey Performance внедорожник набирает первые 96 км/ч всего за 4,8 секунды, а 402 метра преодолевает за 12,9 секунды.

Помимо тюнинга силовой установки, ателье сократило клиренс внедорожника, установило другие диски колес и шины, а также оснастило Lincoln Navigator системой тормоза Brembo. Данный пакет тюнинга обойдется в 19,95 тысячи долларов или 1,15 млн рублей.

Стоит отметить, что Hennessey Performance предлагало тюнинг нескольких внедорожников. В том числе Cadillac Escalade с форсированным до 816 «лошадей».