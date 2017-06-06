Volkswagen распродал почти все электрокары e-Golf

Руководитель Volkswagen заявил, что в 2017 году продажи электрокаров немецкого концерна побили новые рекорды, а запасы хэтчбеков Volkswagen e-Golf почти исчерпаны. Ожидается, что данный факт является залогом успешного старта на рынке новых электромобилей линейки Volkswagen I.D.

Герберт Дисс, глава концерна Volkswagen Group, во время общения с журналистами рассказал, что в 2017 году продажи электрокаров брендов концерна в Европе оказались втрое больше результатов 2016 года. Топ-менеджер отметил, что хэтчбек Volkswagen e-Golf уже «практически распродан», что говорит о готовности клиентов перейти на экологически чистый транспорт.

«Наша цель – сделать электрокары максимально простыми, доступными и чистыми. Показатели продаж свидетельствуют о том, что покупатели готовы приобретать электрокары, как только цена на них сравнится со стоимостью автомобилей с ДВС», – заявил господин Дисс.

Напомним, что к 2020 году немецкий бренд планирует выпустить на рынок целую линейку полностью электрических Volkswagen I.D. Одним из первых на рынке появится «зелёный» хэтчбек, первые тестовые прототипы которого будут выпущены уже в апреле. Далее дебютирует кроссовер I.D. Crozz и микроавтобус I.D. Buzz.