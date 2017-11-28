Самая популярная модель «АвтоВАЗ» может стать дефицитом

20 марта компания «АвтоВАЗ» начала получать от дилеров заказы на май, однако производитель пока отказывается от приема заявок на машины линейки LADA Vesta. Об этом проинформировали представители одного из шоу-румов отечественной марки.

На предприятии «АвтоВАЗ» рассказали, что на май запланированы двухнедельные каникулы на площадке «LADA Ижевск» в связи с корпоративным отпуском и праздниками. В данное время здесь ведется сборка только LADA Vesta, так как модели марки Nissan пока не производятся, а выпуск лифтбека Granta перенесли в Тольятти. При этом и в Автограде тоже будут каникулы, но машины, которые он выпускает, можно будет заказывать, что удивляет дилеров.

Ожидается, что LADA Vesta откроется для заказа несколько позже, и «АвтоВАЗ» уже определил дилерам квоты по данной линейке. Однако на рынке непременно возникнет дефицит модели, так как квоты очень малы.

Дилеры отмечают, что запасов LADA Vesta, которые имеются у них, хватит на месяц. Что-то подобное было и в минувшем году, однако тогда продавался лишь седан. Теперь же модель представлена тремя версиями, а потому и дефицит может оказаться серьезнее.