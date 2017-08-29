Седан Ford Fusion 2019 получит ряд полезных обновлений

Американская компания Ford выпустит обновленный седан Ford Fusion 2019 года, который получит множество внешних доработок. Однако главной особенностью станет новая бортовая технология и трансмиссия авто.

Стоит отметить, что седан Ford Fusion станет первой моделью, которую оснастят новой системой помощи водителю Ford для Co-Pilot360. Эта система отвечает за мониторинг слепого пятна, контроль полосы, экстренное торможение, определение пешеходов, резервную камеру и автоматическое включение дальнего света. Co-Pilot360 будет входить в базовое оснащение обновленного седана.

Кроме того, в салоне нового Ford Fusion появится новейшая система мультимедиа Sync 3 на 8” в версии Fusion SE. Данная комплектация также получит точку доступа 4G LTE Wi-Fi, а также особенное программное обеспечение Ford, которое способно распознавать голос.