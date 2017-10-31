Спорткар Audi R8 не получит «бюджетную» версию с V6

Несколько дней назад в сети появилась информация о том, что обновленный спорткар Audi R8 получит под капот 2,9-литровый мотор V6, что станет новой моделью начального уровня. Наряду с этим представители Audi официально опровергли эти данные и заявили, что R8 по-прежнему будет использовать V-образные «десятки».

На страницах американского автомобильного портала Road and Track появилась информация о том, что новый Audi R8 не будет оснащаться мотором V6. Стоит напомнить, что ещё в 2016 году на страницах европейских СМИ появилась дорожная карта, где было сказано о дебюте такого автомобиля в 2018 году. Вместо этого двигатель отправился под капоты рестайлинговых Audi RS5 Coupe и Audi RS4 Avant.

Представители Audi отметили, что проект по созданию Audi R8 V6 действительно рассматривался разработчиками, но в итоге выпуск модели посчитали нецелесообразным. Самым «дешевым» среднемоторным суперкаром Audi останется Audi R8 V10, который оснащается 540-сильным мотором.

Инсайдеры сообщают, что в будущем новый Audi R8 получит хардкорную версию GT, но такая информация не подтверждена официально. Напомним, что ранее в Audi выразили сомнение в том, что R8 получит смену поколения.