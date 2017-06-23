BMW намерена остановить производство седана 7-Series

Немецкий производитель авто BMW сообщил, что остановит производство седана BMW 7-Series. Представители компании объяснили, что причиной стали более жесткие требования к экологичности машин в Европе.

Автоконцерн BMW уточнил, что намерен остановить выпуск только бензиновых моделей, поскольку версии с дизельными двигателями соответствуют новым требованиям к выбросам в атмосферу. На данный момент неизвестно, повлияют ли изменения на продажи BMW 7-Series в других странах.

Стоит отметить, что в 2017 году в Европе ввели новую систему – Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Она позволяет фиксировать выбросы авто в реальных условиях: во время ускорения, торможения и перемещения на разной скорости.

Ранее для измерения выбросов специалисты использовали систему, которую предложили еще в 80-х годах. Она основана лишь на теоретических расчетах, тогда как реальные выбросы не измерялись.