В РФ снова поднялась цена на KIA Rio

Компания-производитель снова подняла рекомендуемую стоимость KIA Rio на автомобильном рынке РФ. Теперь седан в комплектации Prestige можно приобрести на 2%, или на 20 тысяч рублей, дороже.

Прошлый раз цены на KIA Rio повышались в предыдущем месяце, в марте самая популярная в РФ машина снова подорожала. На этот раз цены увеличились только на одну комплектацию – Prestige. Это связано с тем, что версия Prestige AV была снята с продаж, а Prestige пополнилась новыми оснащениями. Так в данную комплектацию были добавлены мультимедийная система с экраном в семь дюймов и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и камеры заднего вида. Модификации оценили в 20 тысяч рублей.

Теперь цены на KIA Rio в комплектации Prestige стартуют от 904,9 тысяч рублей: именно столько стоит вариант с механической коробкой передач, автоматика же обойдется на 40 тысяч дороже – в 944,9 тысяч рублей.