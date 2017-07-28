Suzuki расширит модельную линейку на российском рынке

На сегодняшний день в РФ можно приобрести всего три модели Suzuki, но уже в следующем году на российском рынке могут появится новинки от японского производителя. Компания заявила о намерении расширить модельный ряд.

В следующем году российский автомобильный рынок пополнится новыми моделями от Suzuki. Сколько и что это будут за модели, пока не известно, но в СМИ предполагают, что речь идет о ряде Ignis, поскольку японская компания-производитель ведет переговоры о поставках их в РФ. Следует отметить, что за прошедший год Suzuki смогла реализовать в РФ более пяти тысяч автомобилей, что более чем на 10% больше по сравнению с 2016 годом.

Напомним, что на данный момент для российских покупателей доступны два кроссовера Suzuki - Vitara и SX4, с моторами в 1,6 и 1,4 литра и с мощностью в 117 и 140 лошадиных сил соответственно, а также внедорожник Jimny. Цены на автомобили стартуют от 1,2 миллиона рублей.