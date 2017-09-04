Volkswagen отзывает в России 371 фургон Crafter NF

В России пройдет сервисная кампания по отзыву фургона Volkswagen Crafter NF. На проверку и возможный ремонт отправятся 371 экземпляр модели.

Сервисная кампания коснется дизельной версии фургона Volkswagen Crafter NF, укомплектованной турбонаддувом. Отзыву подлежат экземпляры модели, реализованные в России в 2017 и 2018 годах.

Подробности сервисной кампании озвучил Росстандарт. В пресс-релизе регулятора сообщается, что отзыв вызван вероятностью дефекта топливной системы в фургонах Volkswagen Crafter NF.

На топливную систему фургона Volkswagen Crafter NF воздействуют вибрации и давление. Из-за этих нагрузок может треснуть сварной шов крышки топливного фильтра.

В сервисных центрах специалисты проверят фургоны Volkswagen Crafter NF на предмет неисправности. При выявлении дефекта на машинах будет замене топливный фильтр. Ремонт автомобилей оплачивает производитель.