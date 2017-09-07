Scania намерена укрепить позиции на рынке РФ

На сегодня сеть Scania в РФ состоит из более 60 сервисных пунктов и 15 удаленных решений. В текущем году открылись новые предприятия в различных регионах РФ, а компания и далее намерена укреплять свои позиции на российском рынке.

Компания «Скания-Русь» представила итоги прошедшего года. За 2017 в РФ было реализовано более 6 тысяч единиц техники марки Scania, доля автомобилей с FMS составила более 90%, в полтора раза увеличилось количество реализованной газомоторной техники. Процент реализованных грузовых автомобилей для работы на производстве вырос на 3 пункта, что гарантировало Scania часть рынка в 48% в данной секции среди производителей из Европы. На рынке самосвальной техники Scania имеет 27%. С начала 2017 года компании удалось увеличить свою сеть на 3 объекта.

Компания провозгласила, что намерена и далее укреплять свои позиции на рынке РФ. Для этого будут представлены новые комплексные решения.