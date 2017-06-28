Audi отмечает 20-летний юбилей в России

Немецкая премиальная марка отмечает в России юбилей. Бренд работает на рынке страны 20 лет.

Официальные продажи автомобилей Audi в России берут свое начало в 1998 году. Первый шоу-рум бренда в стране открылся в здании Центра немецкой экономики в Москве. В отечественном представительстве Audi напомнили, что сейчас дилерские и сервисные центры марки в количестве 54 заведений рассредоточены в 40 городах РФ. Самым ярким из шоу-румов является Audi City Moscow.

Благодаря появлению первого дилерского центра немецкой марки в Москве, в России начались официальные продажи стильной модели Audi TT. Бренд быстро развивался в РФ, и в 2004 году на отечественном рынке появился флагманский седан Audi A8 W12. Автомобиль оснащен шестилитровой силовой установкой, производительность которой составляет 450 л.с. Далее начались продажи модели A6, оказавшейся бестселлером марки как в России, так и во всем мире.

В 2005 году в России появился полноприводный премиальный вседорожник Audi Q7, а в нынешнем году до страны добралось новое поколение флагманского седана A8. Также в нынешнем году немцы начнут продавать в РФ новые RS3, А7 и А6. Кроме того, во втором полугодии жителям страны предложат новый полноразмерный кроссовер Q8.