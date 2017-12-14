Пятиместную версию внедорожника Volkswagen Atlas представят в Нью-Йорке

Уже в следующем месяце стартует автошоу в Нью-Йорке. Во время автосалона немецкая компания Volkswagen представит концепт пятиместной версии внедорожника Volkswagen Atlas.

Хинрих Вебкен еще в прошлом году на автошоу в Нью-Йорке сообщил, что выпуск пятиместного Volkswagen Atlas связан с инвестициями в завод автопроизводителя в штате Теннеси. Теперь немецкий автоконцерн подтвердил заявление.

Специалисты считают, что серийный пятиместный Volkswagen Atlas не получит заметных отличий, от представленной концептуальной версии. При этом ряд дизайнерских решений останутся только в концепт-каре.

Пятиместная версия сохранит отличительные черты крупной модели Volkswagen Atlas, однако задняя и передние части кузова получат уникальное оформление. Стоит напомнить, что среднеразмерный внедорожник Volkswagen Atlas построен на платформе MQB и является самой большой моделью с этой базой.