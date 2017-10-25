Российская LADA Vesta получила австрийскую престижную премию Marcus

Премия Marcus считается одной из самых престижных в Австрии, поскольку автоэксперты ÖAMTC выбирают самое безопасное и экономически эффективное авто. Российская модель LADA Vesta от «АвтоВАЗ» победила в номинации «Экономическая привлекательность».

Автоэксперты ÖAMTC всего сравнили 49 автомобилей, которые впервые появились на авторынке Австрии в прошлом году. Помимо отечественной LADA Vesta, награду Marcus присвоили еще ряду моделей. Всего премия предусматривает шесть категорий: «Роскошные авто», «Компактные», «Средние», «Микроавтобусы», а также «Компактные SUV-авто» и «Полноразмерные кроссоверы и внедорожники».

Land Rover Range Rover Velar, оснащенный дизельным двигателем объемом 2 литра, получил награду «Экономическая привлекательность» среди роскошных моделей. В классе компактных авто победила российская LADA Vesta с 1,6-литровым мотором, а в классе среднеразмерных моделей наградили Renault Grand Scenic Energy DCI 110 Zen. Литровый двигатель MPI Neon помог победить микроавтобусу KIA Picanto.

В категории «Компактные SUV-авто» награду Marcus получили сразу две модели: KIA Stonic с 1,25 литровым мотором MPI ISG и Seat Arona Ecotsi Reference с литровым двигателем. Среди «Полноразмерных кроссоверов и внедорожников» победил Peugeot 5008 1,6 Bluehdi 100 s&s.