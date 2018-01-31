Продажи китайских авто в России в феврале выросли на 17%

Согласно исследованиям аналитиков в феврале текущего года в России было продано 2 349 китайских машин, что на 17% выше показателей предыдущего года. Автоэксперты составили ТОП-10 автобрендов РФ прошлого месяца.

Традиционно рейтинг возглавляет Lifan, который занял 50% китайского авторынка России февраля. Несмотря на падение продаж на 3%, производителю удалось реализовать 1 123 машины. Благодаря продажам в 428 авто на втором месте оказался автобренд Chery с приростом в 29%. В тройку лидеров попал Zotye с продажами 166 машин. Спрос на данную марку вырос в 3,9 раза.

Несмотря на прирост в 29% до 155 машин в феврале третье место потерял Haval. В первой пятерке ТОП-10 автобрендов оказались также Geely и DFM с продажам в 133 авто. При этом продажи первого сократились на 25%, а второго выросли в 2,8 раза. Благодаря приросту в 7,6 раз до 106 машин на шестом месте оказался FAW.

Из-за отрицательной динамики в 6% до 103 машин на седьмом месте расположился Changan, а за ним Foton с приростом в 8,7 раз до 26 авто. Замыкает ТОП-10 Brilliance (-14%; 12 единиц) и Hawtai (-60%; 4 шт.).