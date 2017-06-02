Автолюбителей начнут штрафовать за неправильную парковку в аэропорту

Нарушителям, оставляющим свои автомобили на дороге рядом с новым терминалом аэропорта «Красноярск», придется платить штраф в 1 500 рублей. Правление воздушной гавани приобрело эвакуатор, оснащенной системой «Паркон».

Отмечается, что представленный комплекс регистрирует все нарушения и отсылает их в базу ГИБДД для составления протоколов о правонарушении. Автомобиль работает круглые сутки, а патрулирование территории осуществляется каждый час. В настоящее время в системе установлен только тестовый режим, но скоро водителям начислят первые штрафы.

Сообщается, что оператору необходимо нажать верхнюю кнопку, чтобы началась запись, фиксирующая номерные знаки автомобилей нарушителей. После первой поездки эвакуатор фиксирует нарушителей. После 5 минут фиксируется госномер машины и уже на основании полученных данных нарушителю выписывается штраф.