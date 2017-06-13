В Российском представительстве FCA поменяли гендиректора

Главой российского представительства компании FCA с марта текущего года назначили Луку Патриньяни вместо Кристофа Бертончини. Новый топ-менеджер больше 20 лет работает в машиностроительной отрасли.

Об этом сообщают представители Fiat Chrysler Automobiles. Патриньяки в 1988 году закончил Университет Луис-Гвидо Карли в итальянской столице Риме. Первую должность он получил в General Motors в швейцарском Цюрихе, позже он занял пост менеджера по маркетингу в итальянском филиале Opel. Следом он стал главой греческого подразделения Opel. В 2012 году Лука начал руководить российскими отделениями Opel и Cadillac, а с 2015 года занял должность управляющего директора GM в РФ.

При вступлении в новую должность, Лука отметил, что он с радостью приступит к работе, так как рассмотрел большие возможности в современном положении на рынке. Под его руководство филиал акцентирует на росте продаж итальянского автомобилестроителя, применив все возможности рынка.