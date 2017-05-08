Магнитные бури стали смертельной угрозой для беспилотного транспорта

Зависимость самоуправляемых транспортных средств от внешних электронных сигналов может стать причиной массовых трагедий при росте доли таких автомобилей во всемирном автопарке. Об этом сообщает Скотт Макинтош, возглавляющий Национальный центр атмосферных исследований.

Беспилотные автомобили, работа которых прямо зависит от сложных компьютерных ассистентов связи, названы уязвимыми даже к наиболее несущественным внешним воздействиям. Любые автономные машины, оборудованные спутниковой навигационной системой и электронные блоками для обработки поступающего от GPS сигнала, могут быть уничтожены магнитной бурей. Вероятно, в обозримом будущем автомобили с беспилотным управлением, получат приличную долю в сегменте легковых и коммерческих автомобилей.

Как сообщают специалисты, из-за увеличенного уровня уязвимости извне в экстренном порядке может отключиться логистическая транспортная сеть, применяемая автономные автомобили. Как сообщают аналитики, транспортная система скоро станет полностью беспилотной. Ряд машиностроителей уже в настоящее время готовятся к серийному производству беспилотников.