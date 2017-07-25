Lagonda сосредоточится на выпуске электрокаров

Возрожденный бренд Lagonda, подконтрольный британской марке Aston Martin, будет выпускать исключительно электрокары. Об этом стало известно на мотор-шоу в Женеве.

Под брендом Lagonda в конце прошлого века продавались необычные автомобили. Последнее десятилетие марка терпела неудачи, но успела представить странный кроссовер и дорогостоящий седан Taraf. Последний даже отправился на конвейер. Стоимость экземпляра модели стоит миллион долларов. Ожидалось, что будет собрано 200 таких седанов, но позже британцы решили, что выпустят 120 автомобилей.

На мартовском мотор-шоу в Женеве в 2018 году был представлен седан Lagonda Vision. По словам британцев, они реорганизовали бренд, и он сосредоточит свою деятельность исключительно на выпуске электрокаров. В 2021 году Lagonda начнет продажи кроссовера, а 2023 году на рынок выйдет седан.

Кроссовер Lagonda построят на алюминиевой архитектуре, взятой в основу модели Aston Martin Varekai. Силовую установку автомобиля укомплектуют твердотельными аккумуляторами, благодаря которым он получит запас хода в 640 километров. При этом у британцев нет уверенности в том, что данный показатель будет актуален в 2021 году.

На внутреннем рынке машины Lagonda будут продаваться в одноименных шоу-румах, так как британцы знакомы с брендом. В других странах реализация этих автомобилей будет осуществляться через дилерские центры Aston Martin.