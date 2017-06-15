Осенью 2018 года дебютирует новое поколение Range Rover Evoque

Британские машиностроители планируют представить общественности новое поколение вседорожника Range Rover Evoque. Его мировая премьера должна состояться осенью 2018 года в рамках Международной автомобильной выставки в Париже. Весной следующего года новинка доберется до России.

Ожидается, новый Range Rover Evoque будет построен на модернизированной платформе этого же вседорожника в его текущей версии. Внешняя составляющая автомобиля будет выполнена в духе модели Velar. В салоне машины установят три тачскрина, один из которых заменит приборную панелью. Еще два экрана займут центральную консоль.

Актуальный Range Rover Evoque выпускается в трех- и пятидверном исполнениях. Новое поколение модели будет продаваться в безальтернативной версии с пятью дверями. О силовой составляющей нового Range Rover Evoque нет информации, но предполагается, что оно получит моторы своей актуальной генерации. Это значит, что вседорожник будет оснащаться бензиновыми и дизельными турбодвигателями семейства Ingenium объемом 2.0 тягой 150 и 300 лошадиных сил. Агрегаты будут комплектоваться девятидиапазонной автоматической трансмиссией ZF. Также кроссовер может появиться на рынке в гибридном исполнении.

Актуальный Range Rover Evoque теряет свои продажи в Европе. В минувшем году модель разошлась по региону тиражом в 56 834 единиц. В 2016 году эта цифра составляла 63 950 машин.