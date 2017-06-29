На продажу выставили Ferrari 599 SA Aperta

Немецкий автоцентр Auxierte &Schmidt решил выставить на продажу уникальный итальянский суперкар Ferrari 599 SA Aperta. Всего компания выпустила только 80 единиц данного авто.

Именно выставленный на торги суперкар оснастили сочетанием черного кузова и салона Hermes. Сколько хотят выручить за суперкар, получившим пробег в 11 500 км, пока держится в секрете.

Продаваемый автомобиль получил расцветку в трехслойный черный оттенок Nero Stellato. Интерьер машины исполнен в фирменном оранжевом колере Hermes.

Ferrari 599 SA Aperta выступает как открытая модификация Ferrari 599 GTO, что в свою очередь является дорожным суперкаром гоночной машины Ferrari 599XX. Новинку презентовали в 2010 году на мотор-шоу в Париже. Ferrari 599 SA Aperta получила заваленное лобовое стекло, два аэродинамических плавника, подвеску и выхлоп с менее агрессивными параметрами.